Ситуация в пунктах пропуска утром 21 июня: проезда ожидали 245 авто. Новости

Сегодня утром, 21 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 20 июня линию разграничения через КПВВ пересекли 45 тыс. человек и 5,7 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 10580 человек и 1175 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 10155 человек и 1895 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 9195 человек и 1650 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4630 человек и 960 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 10500 человек.

Сегодня утром в КПВВ находились 245 автомобилей:

КПВВ «Майорск» – 0/60;

КПВВ «Марьинка» – 40/60;

КПВВ «Новотроицкое» – 30/25;

КПВВ «Гнутово» – 20/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорск»:

Элла: «6:30. Подъехали к блокпосту, очередь в 2 ряда по 40 машин. В кармане тоже не меньше 40. За 10 мин за нами собралось машин 50».

КПВВ «Марьинка»:

Анна: «8:04. ДНР в сторону Курахово прошла быстро. На "нулевом" человек 300»;

Дмитрий: «8:33. Движения в сторону Курахово нет, очередь на спуске с моста. Движения нет, похоже компьютеры зависли»;

Дмитрий: «8:35. На "Каргилле" автомобильная очередь на спуске с моста. Движения нет, вообще. Пеших было человек 30, все прошли и уехали дальше на "нулевой"».

КПВВ «Новотроицкое»:

Алексей: «7:43. В Еленовке в сторону Мариуполя в 7:30 машин 120. Льготы машин 30-40. Запускают по 30 машин. На проверке стоим уже 40 минут».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.