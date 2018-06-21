Возвращать субсидии получателям не придется, – Рева. Новости

Возвращать полученные субсидии на оплату коммунальных услуг гражданам не придется. Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

«Программа субсидий существует с октября 1995 года. В положении о субсидии есть фраза, и даже, когда мы приняли новое положение о субсидиях, она осталась неизменной: "Субсидия является безвозвратной адресной государственной помощью. Получение субсидии не влечет за собой необходимость ее возвращать"», – сказал он.

«Все нормально. Люди, не волнуйтесь. Это та государственная помощь, которая является безвозвратной», – резюмировал Рева.

Как сообщалось ранее, получатели субсидий, проживающие в многоквартирных домах с централизованным отоплением, согласно новому постановлению о субсидиях в Украине, будут выделены в отдельную категорию, чтобы деньги им перечислялись на банковскую карточку. Также, согласно новшествам, будут изменены социальные нормативы потребления газа.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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