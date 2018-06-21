Мина попала во двор: В «ДНР» заявляют о ранении мирного жителя в Горловке. Новости

В «ДНР» заявляют о ранении мирного жителя в Горловке. Об этом 20 июня сообщил «глава администрации» города Иван Приходько, передают местные интернет-ресурсы.

«Вечером (20 июня – ред.), в 19:50, был обстрел западной части города. В результате прямого попадания мины во двор жилого дома ранение получил мирный житель», – утверждает Приходько.

По его словам, пострадавший госпитализирован с множественными осколочными ранениями головы, грудной клетки, левого плеча и брюшной полости. Подробности произошедшего уточняются.

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