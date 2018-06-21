Сводка из зоны ООС за 20 июня: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 30 обстрелов украинских позиций, 6 раз – с применением артиллерии и минометов, 3 украинских военнослужащих были ранены. Об этом сегодня, 21 июня, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

На луганском направлении противник предпринял провокации в районах населенных пунктов Новотошковское и Золотое, где открывал огонь по позициям сил ООС из артиллерии и стрелкового оружия.

На донецком и мариупольском направлениях отмечалась активизация противника в районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Павлополь, Водяное, Широкино. С наступлением темного времени суток противник осуществлял провокационные обстрелы преимущественно из стрелкового оружия и автоматических гранатометов.

В течение ночи текущих суток, 21 июня, незаконные вооруженные формирования 6 раз нарушали «режим тишины» на линии соприкосновения с применением только стрелкового оружия.

В «ДНР» сообщают, что «подразделения украинских силовиков за минувшие сутки 5 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 42 единицы. Огонь велся из минометов калибрами 82 и 120 мм, гранатометов и других видов вооружения. Зафиксированы обстрелы окраин Горловки, окрестностей Ясиноватой, а также села Ленинское (после переим. – Ужовка) Новоазовского района».

Также в «ДНР» сообщают о ранении мирного жителя в Горловке в минувшие сутки.

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 1 раз за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подвергся район поселка городского типа Донецкий. Огонь велся из минометов калибром 82 мм и вооружения БМП».