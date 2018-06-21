В штабе ООС рассказали, кому передана медицинская гуманитарная помощь. Новости

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов на Луганщине получают гуманитарную помощь в рамках стратегической гуманитарной инициативы «Помощь – Восток». Вскоре планируется предоставление медицинской гуманитарной помощи больничным учреждениям Донетчины. Об этом сегодня, 21 июня, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

В штабе рассказали, что 20 июня была передана помощь руководству дома-интерната в Марьинке (Донецкая обл.). Сегодня, 21 июня, сертификат на гуманитарную помощь был вручен директору Кременского дома-интерната (Луганская обл.).

Кроме того, в штабе ООС отметили, что в рамках инициативы «Помощь – Восток» Объединенные силы уже в течение 1,5 месяца восстанавливают инфраструктуру Донбасса, оказывают гуманитарную медицинскую помощь мирным жителям, способствуют оздоровлению детей и т. д. Все эти меры предпринимаются с помощью подразделений военно-гражданского сотрудничества в тесном взаимодействии и при поддержке глав областных государственных администраций прежде всего Луганской и Донецкой областей, а также Запорожской, Днепропетровской, Львовской областей.

В штабе напомнили, что пакеты с подгузниками для взрослых предоставила ассоциация «Медицинская и благотворительная помощь "Франция-Украина"». Эта гуманитарная помощь распределена среди домов-интернатов для престарелых, находящихся в прифронтовой зоне, и людей, имеющих ограниченные возможности.

Напомним, в рамках стратегической гуманитарной инициативы командования Объединенных сил «Помощь Восток» состоялась первая отгрузка нескольких десятков тонн гуманитарной помощи, которая прибыла из Франции на Луганщину.

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