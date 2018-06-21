В процессе переговоров по Донбассу могут произойти изменения, – политолог. Новости

Официального прорыва от переговоров по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе пока нет, но процесс понемногу сдвинулся с места и в нем возможны изменения. Об этом рассказала политолог Александра Решмедилова.

«Мы видели не так давно встречу глав МИД в "Нормандском формате", Минская контактная группа встречается. По Суркову есть переназначение, он продолжает курировать наш регион, но есть вероятность, что не до конца сформирован фланг переговоров, и могут быть кадровые дополнения или изменения. Соответственно, активизации линии Волкер-Сурков пока тоже не намечается», – говорит она.

«Все подвижки, которые были с омбудсменами по освобождению заключенных, разговор Путина с Порошенко, пока не дают ясности, когда же будет прогресс», – продолжила Решмедилова.

По ее словам, также после встречи президентов России и Беларуси произошло подтверждение Минской площадки для переговоров по Донбассу. «Минск оставляет за собой позиции. Возможно, будет какое-то обновление Минских соглашений, потому что в них все заканчивается [договоренностями] 2015 года и явно требует понимания того, что уже другие реалии, произошло изменение конфигурации, и что не мешало бы обновить их по таймингу, а, соответственно, и все остальные "дорожные карты", которые так ждут», – отметила политолог.

«Пока мы находимся в преддверии каких-то явных изменений, но все идет кулуарно – все подготовки всех встреч и итоги этих встреч, если не засекречены, то остаются в тени. Все переговоры пока вытекают одни за другими. Мы видим, что одни встречи дают почву для других, но не дают официальных результатов, которые можно констатировать, как прорыв. Но это все говорит о том, что процессы идут, что переговоры начинают выходить из пробуксовок», – подытожила она.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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