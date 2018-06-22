«Ёшкин кот!»: В «ЛНР» показали руины аэропорта Луганска (Видео). Новости

Анна Боева, проживающая в ныне неподконтрольном украинской власти Луганске, показала, как в июне выглядит территория Луганского аэропорта. Свое видео женщина опубликовала в соцсети.

«Это наш Луганский аэропорт. Гильз – миллион. Ёшкин кот!», – эмоционально комментирует увиденное автор видео.

Отдельно Анна остановилась на месте, где раньше был центральный вход в аэропорт.

А так аэропорт выглядел до 2014 года:

Как сообщалось ранее, бои за Луганский аэропорт шли в 2014 году. Украинские десантники держали оборону с апреля 2014 года в полном окружении без наземного сообщения. В июле украинские войска пробили дорогу, разблокировав подступы к аэропорту. Вследствие августовского наступления русских регулярных войск аэропорт повторно попал в окружение. Здания и сооружения были разрушены российской артиллерией. В ночь на 1 сентября 2014 года украинские защитники вышли из руин аэропорта, после 146 дней его обороны.

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