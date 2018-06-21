В «ДНР» попал в ДТП автомобиль «полиции» (Фото). Новости

В «ДНР» 20 июня произошло ДТП при участии «полиции». Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Сообщается, что авария произошла в Макеевке возле «Сити Плазы» в 9:25: столкнулись автомобили «Джили» и «Фиат» «полиции».

Данных о пострадавших и о том, кто был виновником ДТП, местные жители в соцсетях не приводят.

Также в местных пабликах опубликованы фото:

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