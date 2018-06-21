Устала «Газелька»: В «ДНР» у автомобиля на ходу кабина отделилась от кузова (Фото). Новости

В «ДНР» у автомобиля «Газель» на ходу кабина отделилась от кузова. Об этом сегодня, 21 июня, сообщают пользователи соцсетей.
Сообщается, что авария произошла утром в Харзызске.
Дорожно-транспортное происшествие стало поводом для шуток:
- Томми: «Устала "Газелька"»;
- Виктор: «Устал, приуныл, отдыхает...»;
- Дмитрий: «"ГазеЛексус" – он такой, он и не такое может»;
- Василий: «Это как у "КАМАЗа": кабина поднимается для ремонта».
Также водители обсуждают причины ДТП:
- Игорь: «П – перегруз…У нас так в Горловке кругляк ф200 везла "Газелька"»;
- Саша: «Росг**но, а не машина»;
- Дмитрий: «Радует фон... "День республики", вот какая республика, такой и транспорт, все по швам трещит»;
- «†une»: «Больная тема "Газелей"»;
- Сергей: «На задницу нагрузил неплохо».
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