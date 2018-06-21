Устала «Газелька»: В «ДНР» у автомобиля на ходу кабина отделилась от кузова (Фото). Новости

Устала «Газелька»: В «ДНР» у автомобиля на ходу кабина отделилась от кузова (Фото)

21.06.18 12:51dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

В «ДНР» у автомобиля «Газель» на ходу кабина отделилась от кузова. Об этом сегодня, 21 июня, сообщают пользователи соцсетей.

Сообщается, что авария произошла утром в Харзызске.

Дорожно-транспортное происшествие стало поводом для шуток:

  • Томми: «Устала "Газелька"»;
  • Виктор: «Устал, приуныл, отдыхает...»;
  • Дмитрий: «"ГазеЛексус" – он такой, он и не такое может»;
  • Василий: «Это как у "КАМАЗа": кабина поднимается для ремонта».

Также водители обсуждают причины ДТП:

  • Игорь: «П – перегруз…У нас так в Горловке кругляк ф200 везла "Газелька"»;
  • Саша: «Росг**но, а не машина»;
  • Дмитрий: «Радует фон... "День республики", вот какая республика, такой и транспорт, все по швам трещит»;
  • «†une»: «Больная тема "Газелей"»;
  • Сергей: «На задницу нагрузил неплохо».

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