Устала «Газелька»: В «ДНР» у автомобиля на ходу кабина отделилась от кузова (Фото). Новости

В «ДНР» у автомобиля «Газель» на ходу кабина отделилась от кузова. Об этом сегодня, 21 июня, сообщают пользователи соцсетей.

Сообщается, что авария произошла утром в Харзызске.

Дорожно-транспортное происшествие стало поводом для шуток:

Томми: «Устала "Газелька"»;

Виктор: «Устал, приуныл, отдыхает...»;

Дмитрий: «"ГазеЛексус" – он такой, он и не такое может»;

Василий: «Это как у "КАМАЗа": кабина поднимается для ремонта».

Также водители обсуждают причины ДТП:

Игорь: «П – перегруз…У нас так в Горловке кругляк ф200 везла "Газелька"»;

Саша: «Росг**но, а не машина»;

Дмитрий: «Радует фон... "День республики", вот какая республика, такой и транспорт, все по швам трещит»;

«†une»: «Больная тема "Газелей"»;

Сергей: «На задницу нагрузил неплохо».

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