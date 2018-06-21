На Донбассе переформатированы 4 блокпоста, – штаб ООС. Новости

В Объединенных силах проходят мероприятия по улучшению качества работы блокпостов на территориях Луганской и Донецкой областей, 4 блокпоста переформатированы. Об этом сегодня, 21 июня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

«Проходит оптимизация количества блокпостов и повышения их эффективности. Для мирного населения создаются условия, уменьшающие социальное напряжение во время прохода через контрольные пункты. В то же время, акцент ставится на недопущении перемещения через территории проведения операции Объединенных сил оружия, взрывчатки, наркотических и запрещенных веществ», – отметили в пресс-центре.

«На сегодня уже реализована программа по переформатированию 4-х блокпостов. Программа по переоборудованию остальной части контрольных объектов будет реализована в ближайшее время», – добавили в штабе.

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