Жители Донбасса получают гуманитарную и денежную помощь от МККК. Новости

Международный Комитет Красного Креста продолжает оказывать гуманитарную и денежную помощь населению Донбасса по обе стороны линии соприкосновения. Об этом, как передает корреспондент «Донецких новостей», говорится в дайджесте МККК за май текущего года.

В частности, в мае 2018 года:

более 22 тыс. человек получили продуктовые наборы (весом по 17 кг каждый) с гречкой, рисом, макаронами, мукой, подсолнечным маслом, сахаром, консервированной говядиной и сардинами, чаем и дрожжами;

более 22 тыс. человек получили основные средства гигиены, в том числе мыло, стиральный порошок, шампунь;

3,9 тыс. домохозяйств получили наборы семян для поддержки сельскохозяйственной деятельности;

42 домохозяйства получили по 25 голов домашней птицы и корм для животных;

290 домохозяйств в Станице Луганской (Луганская обл.) получили комплекты для дезинфекции крупного рогатого скота, чтобы обеспечить надлежащие гигиенические условия содержания животных;

100 домохозяйств вдоль линии соприкосновения получили теплицы и удобрения для восстановления своей сельскохозяйственной деятельности и выращивания овощей;

психоневрологический центр получил комплект для ремонта теплицы и оросительную систему, чтобы возобновить свою деятельность по выращиванию овощей;

1,8 тыс. жителей на подконтрольной украинскому правительству территории получили ежемесячную денежную помощь для обеспечения своих базовых потребностей.

Кроме того, сотрудники МККК направляют усилия и на оказание поддержки охраны здоровья.

В мае благодаря МККК:

10 больниц по обе стороны от линии соприкосновения получили лекарства, внутривенные жидкости и другие медицинские материалы для оказания помощи раненым и больным;

16 учреждений первичной медико-санитарной помощи получили препараты для лечения хронических заболеваний;

3 реабилитационных центра в неподконтрольном украинским властям Донецке получили инвалидные коляски, запчасти для протезов и другие материалы для протезирования.

Сотрудники МККК также оказывали психосоциальную поддержку людям, проживающим вдоль линии соприкосновения, а также родственникам пропавших без вести.

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