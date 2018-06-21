Питьевая вода и восстановление жилья: МККК помогает жителям Донетчины и Луганщины. Новости

Международный Комитет Красного Креста продолжает оказывать помощь населению Донбасса по обе стороны линии соприкосновения в части водоснабжения и восстановления поврежденного жилья. Об этом, как передает корреспондент «Донецких новостей», говорится в дайджесте МККК за май текущего года.

В частности, в мае 2018 года:

18 тыс. литров питьевой воды доставлено жителям Авдеевки в связи с перебоями в работе Донецкой фильтровальной станции;

200 тонн сульфата алюминия, 20 тонн песка и 100 тонн активированного угля доставлены основному предприятию по водоснабжению и водоотведению в Донецкой области и основному водоочистительному объекту в Луганской области;

7 населенных пунктов получили материалы для поддержания инфраструктуры водоснабжения, в том числе химреагенты для обработки воды, необходимые материалы и оборудование.

Кроме того, МККК помогает людям восстанавливать разрушенное жилье. Так, в мае более 700 лиц, проживающих в 9 населенных пунктах с обеих сторон линии соприкосновения, получили инструменты и строительные материалы для восстановления поврежденных домов, в том числе для срочного ремонта.

МККК создал более безопасные условия для 800 учителей и учеников: в 4-х школах с обеих сторон линии соприкосновения на окна установлена взрывозащитная пленка, а также установлены сэндвич-панели.

Помимо этого, 4 школы и детских сада получили необходимые бытовые предметы: одеяла, матрасы, банки, ведра, моющие средства, чашки и стаканы, 5 школ получили медицинские средства, перевязочные материалы, комплекты первой помощи и аппараты для измерения артериального давления.

Напомним, Международный Комитет Красного Креста продолжает оказывать гуманитарную и денежную помощь населению Донбасса по обе стороны линии соприкосновения.

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