Проблема в миллиарды долларов: В Кабмине обсуждают контрабандные схемы. Новости

В Украине импорт растет, а поступления налогов от таможенных служб постоянно падают. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 21 июня, в ходе селекторного совещания в Кабинете министров Украины по вопросам ситуации на границе и пресечения контрабандных схем заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«Проблема недопоступлений налогов в бюджет от таможни является вопиющей. Согласно аналитике, одним из показателей проблемы является уровень налоговой нагрузки на единицу импорта, выраженный в условных единицах на килограмм. Контролировать этот показатель – одно из заданий Государственной фискальной службы», – сказал он.

По его словам, если бы налоговая нагрузка в 2017-2018 годах была бы на уровне 2014 года, государственный бюджет бы получил на 6-7 млрд долл. больше от работы таможенных служб, но тенденция снижения налоговой нагрузки постоянная на протяжении нескольких лет. «При этом у нас растет импорт, почти на 25%, после Революции Достоинства», – продолжил Луценко.

«Решение [правительства] о введении работников полиции на территории таможенных постов является, конечно, законным, но проблема в том, что, согласно действующему закону "О таможенном кодексе", эти люди на территории таможенного поста не смогут сделать ничего, им это запрещено статье 333 Таможенного кодекса Украины», – заявил генпрокурор.