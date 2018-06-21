Семьи пропавших без вести получили денежную помощь от МККК. Новости

Семьи пропавших без вести получили денежную помощь от МККК

21.06.18 14:49dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Международный Комитет Красного Креста продолжает заботиться о семьях пропавших без вести и о погибших. Об этом говорится в дайджесте МККК за май текущего года.

В частности, в мае 2018 года:

  • 17 судебно-медицинских учреждений и две группы по поиску и извлечению тел погибших по обе стороны линии соприкосновения получили судебно-медицинское оборудование и расходные материалы;
  • 1 семья получила помощь для погребения родственника;
  • 2 эксгумации по обе стороны линии соприкосновения проведены при участии МККК.

Кроме того, 29 семей пропавших без вести получили финансовую помощь.

Помимо этого, 64 задержанных посетили делегаты МККК в 4-х местах содержания под стражей на подконтрольной правительству территории.

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