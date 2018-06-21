Семьи пропавших без вести получили денежную помощь от МККК. Новости

Международный Комитет Красного Креста продолжает заботиться о семьях пропавших без вести и о погибших. Об этом говорится в дайджесте МККК за май текущего года.

В частности, в мае 2018 года:

17 судебно-медицинских учреждений и две группы по поиску и извлечению тел погибших по обе стороны линии соприкосновения получили судебно-медицинское оборудование и расходные материалы;

1 семья получила помощь для погребения родственника;

2 эксгумации по обе стороны линии соприкосновения проведены при участии МККК.

Кроме того, 29 семей пропавших без вести получили финансовую помощь.

Помимо этого, 64 задержанных посетили делегаты МККК в 4-х местах содержания под стражей на подконтрольной правительству территории.

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