Семьи пропавших без вести получили денежную помощь от МККК. Новости

Международный Комитет Красного Креста продолжает заботиться о семьях пропавших без вести и о погибших. Об этом говорится в дайджесте МККК за май текущего года.
В частности, в мае 2018 года:
- 17 судебно-медицинских учреждений и две группы по поиску и извлечению тел погибших по обе стороны линии соприкосновения получили судебно-медицинское оборудование и расходные материалы;
- 1 семья получила помощь для погребения родственника;
- 2 эксгумации по обе стороны линии соприкосновения проведены при участии МККК.
Кроме того, 29 семей пропавших без вести получили финансовую помощь.
Помимо этого, 64 задержанных посетили делегаты МККК в 4-х местах содержания под стражей на подконтрольной правительству территории.
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