Как крепостных, с селом продали: Ликвидация вуза-переселенца заставит ВПЛ вернуться в «ЛНР». Новости

Большая часть коллектива и многие студенты Донбасского государственного технического университета (ДонГТУ), который был перемещен из неподконтрольного украинскому правительству Алчевска в Лисичанск (Луганская обл.), вынуждены будут вернуться в «ЛНР», если вуз-переселенец присоединят к ВУНУ им. Даля (г. Северодонецк, Луганская обл.) в ходе реорганизации. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе пресс-конференции в Киеве рассказал заведующий кафедрой автоматизированного управления технологическими процессами (АУТП) ДонГТУ Николай Фесенко.

«У представителей коллектива ДонГТУ даже не спросили, хотим ли мы объединяться именно со ВУНУ им. Даля. Сейчас проводится реформа относительно техникумов или колледжей. Каждый техникум выводится из состава Министерства образования и передается на баланс местных громад, и им предоставлена возможность войти в состав тех или иных учебных заведений», – сказал он.

«Лисичанский горно-индустриальный колледж (филиал ДонГТУ, – прим. ред.) решил, что он будет вступать в состав ВУНУ им. Даля. Нам такую возможно не предоставили. Не было предоставлено коллективу право, в состав какого вуза мы можем или хотим присоединиться. Нас, как во времена Тараса Шевченко, как крепостных вместе с селом продали в наймы в другое село», – продолжил Фесенко.

По его словам, 95% работников ДонГТУ – переселенцы из неподконтрольного украинскому правительству Алчевска, которые снимают в Лисичанске жилье и находятся в крайне сложном финансовом положении. «С переводом базы университета в Северодонецк они будут еще более страдать от финансовых трудностей, потому что нужно переезжать в другой город, снова искать съемное жилье», – проинформировал представитель вуза.

«Эти проблемы крайне негативно влияют на многих преподавателей, некоторые из них вынуждены возвращаться на оккупированную территорию, потому что выжить на территории освобожденной невозможно. Это также касается и студентов, многие из которых уже предполагают, что, если вуз будет перемещен, они будут вынуждены отказаться от обучения и вернуться на оккупированную территорию», – заявил Фесенко.

«Мы с грустью и болью обращаемся к СМИ, к общественным организациям, к депутатам Верховной Рады, региональных уровней, чтобы помогли в этой ситуации сохранить вуз, чтобы он имел возможность вернуться вместе с Украиной на освобожденную часть Луганской области, в Алчевск, где имел бы возможность продолжить свою работу», – сказал он.

Он также заявил, что Кабинет министров Украины и Министерство образования своими решениями реорганизовать Донбасский государственный технический университет (ДонГТУ), который за 4 года самостоятельно, без господдержки, сформировал материально-техническую базу, хотят стереть вуз-переселенец с образовательной карты страны.

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