Мы заставим себя уважать: Для переселенцев на мирных территориях каждый день – борьба. Новости

Переселенцы из Донбасса были вынуждены покинуть родные дома из-за вооруженного конфликта. Но даже на мирных территориях каждый день для них – борьба, потому что поддержки практически нет.

Пятницу 13-го 2015 года переселенка Ирина Посохова запомнила на всю жизнь: в тот день незаконные вооруженные формирования (НВФ) обстреляли кафе в городе Счастье (Луганская обл.), где она работала. Женщина выжила, однако получила многочисленные ожоги, ей ампутировали ногу. С тех пор с сыном живет на чемоданах. Сейчас находится в киевском Центре реабилитации инвалидов. Может там жить до начала июля – пока не завершит обучение. А дальше даже не представляет, куда податься, ведь за плечами ни денег, ни жилья, ни работы. «Я устала, я хочу просто иметь дом. За 3,5 года у меня ни одного дня не было в домашней обстановке. Вы это понимаете? 2,5 года быть в больнице, прожила в одной и той же палате!» – поделилась переселенка.

А у переселенки Любови Кожуры во время обстрела в селе Лебединское (Волновахский р-н, Донецкая обл.) погибли ее внуки. Женщина получила осколочные ранения. Сначала переехала в Днепр, затем в Мариуполь. «Я квартиру снимаю со своей старшей дочерью, потому что нам некуда идти. В Лебедином постоянно бухают, а я не могу. Когда слышу, что взрывается – у меня ноги отказывают», – рассказала она.

Эти люди и думать боятся, что могло быть, если бы они не покинули свои дома. Мирное население часто становится мишенью НВФ. «По состоянию на 15 мая 2018 года наша миссия зарегистрировала более 3 тысяч смертей среди гражданских лиц. Количество гражданских лиц, получивших ранение – от 7 до 9 тысяч человек», – заявила председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер.

Чуть ли не каждый переселенец с востока жалуется: проблем имеют с мешок, а вот решать приходится самостоятельно. Люди уже неоднократно обращались к чиновникам, но воз и ныне там. «В этом году мы гордимся и это действительно большое достижение – мы выделяем 47 млрд на возобновление строительства дорог, 270 млн – на футбольные поля и 34 млн – на жилье для переселенцев. Это просто для понимания масштабов проблемы», – отметил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

Сколько точно в Украине переселенцев из временно неподконтрольных украинской власти территорий – неизвестно. Каждый день для них – борьба. Однако, рук не опускают. «Мы заставим себя уважать. Заставим! Потому что люди, с которыми мы общаемся, они вообще не понимают, они не видят наших проблем. Не хочу я называть по именам, по фамилиям. Но это пустота. И надежды на то, что они нам эти миллионы-миллиарды, которые выделяются на помощь, другого шанса нет. Для нас главное сейчас, чтобы была медицина, протезирование, реабилитация, жилье. И я могу массу проблем перечислить!», – заявил председатель общественной организации гражданских пострадавших в зоне конфликта на востоке Украины Игорь Мирошниченко.

Между тем миссия ООН призывает правительство Украины ввести механизмы эффективной правовой защиты и возмещения ущерба жертвам конфликта на Донбассе. Пока этого не произойдет, украинцы с временно неподконтрольных территорий будут и дальше стучать в каждую дверь в надежде на помощь.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «24 Канал»