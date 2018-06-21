За годы войны на Донбассе не было ни одной целенаправленной программы эвакуации, – эксперт. Новости

За 4 года вооруженного конфликта на Донбассе не было ни одной целенаправленной программы эвакуации. Об этом заявила менеджер программы «Советник по вопросам ВПЛ» Валерия Вершинина.

«За 4 года войны не было ни одной целенаправленной программы эвакуации. Не существует ни одного места, ни города, ни дома, ни учреждения, которое приглашало бы людей с неподконтрольной территории или было бы готово принять людей с неподконтрольной территории», – сказала она.

Кроме того, по ее словам, бывают ситуации, когда люди не имеют права на помещение в гериатрию. «Бывают такие ситуации, когда люди готовы проживать в гериатрических заведениях, допустим, пожилые люди, которые заявляют, что они действительно нуждаются в этом. Но у них где-то есть бросившие их дети, или их дети желают остаться на неподконтрольной территории, и тогда, поскольку у этих людей есть родственники, они даже не имеют права на помещение в гериатрию. На самом деле у нас есть якобы такой институт "Поддержка для перемещения", но он фактически не работает. Говорят о том, что если вы хотите переместиться, обращайтесь в МЧС. Но, поверьте, еще никто не смог от них ничего полезного добиться», – рассказала Валерия Вершинина.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Телеканал ATR»

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