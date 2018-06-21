Косил траву самодельной электрокосой: На Луганщине мужчина погиб от удара током. Новости

На Луганщине мужчина, косивший траву самодельной электрокосой, погиб от удара током. Об этом сегодня, 21 июня, сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

«В Северодонецкий отдел полиции поступило сообщение медиков о том, что бригада "скорой медицинской помощи" констатировала смерть мужчины, который на своей даче косил траву самодельной электрокосой», – отметили в полиции.

Там добавили, что во время покоса травы мужчину ударило током. «Труп мужчины без внешних признаков насильственной смерти направлен на СМЭ (судмедэкспертизу – ред.). Данный факт зарегистрирован», – сообщили в полиции.

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