Вся Европа смеется: Генпрокурор Украины об инициативах по борьбе с контрабандой. Новости

В Украине необходимо восстановить вертикаль работы и контроля Таможенной службы, а для этого нужно внести изменения в законодательные акты. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 21 июня, в ходе селекторного совещания в Кабинете министров Украины по вопросам ситуации на границе и пресечению контрабандных схем заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«Предложение, которое звучало на предыдущем совещании силовиков, было правильным – сначала изменить закон. Первое – возобновить уголовную ответственность за контрабанду, в первую очередь, подакцизных товаров. Сегодня уже вся Европа смеется, что мы ее ликвидировали, и рассчитываем на задержание контрабандистов только в соседних с нами странах – Венгрии, Польше, Прибалтике», – сказал он.

По его словам, правительство должно внести соответствующий законопроект на рассмотрение в парламент. «Второе – нужно изменить статью Таможенного кодекса, по которой полицейские, допущенные на территорию таможенного поста, будут иметь право осуществлять свои полномочия в отношении определенных товаров или должностных лиц таможни», – продолжил Луценко.

Он также отметил, что для того, чтобы изменения были приняты в парламенте быстрее, силовикам нужно организовать совместные посты на таможнях. «На сегодняшний день на территории таможенных постов не может находиться ни СБУ, ни МВД, никто, кроме Государственной фискальной службы (ГФС), или [могут], если расследуется уголовное дело, на которое есть какие-то основания», – заявил генпрокурор.

Луценко считает, что решение правительства разрешить полицейским контролировать таможню ничего не изменит. «В прошлом году одна служба ходила по таможням – СБУ, теперь другая служба будет иметь эту монополию – МВД. С моей точки зрения, и то, и то является неприемлемым. Проверять работу должностных лиц ГФС, а также правильность таможенного оформления нужно коллегиально – это единственная гарантия, что не будет новых коррупционных схем», – отметил он.

«У нас три года нет руководителя Таможенной службы Украины. Вертикаль таможенных органов отсутствует три года. Мягко говоря, в упадке находятся ключевые аналитические подразделения. Премьер-министр получил рекомендации таможенной и пограничной служб США, где делается акцент на аналитической, информационной и уже потом оперативной работе. Я бы просил премьер-министра, прежде всего, о восстановлении вертикали Таможенной службы», – резюмировал генпрокурор.

Как сообщалось ранее, в Украине, несмотря на то, что импорт растет, поступления налогов от таможенных служб в государственный бюджет постоянно уменьшаются.

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