Ситуация в пунктах пропуска днем 21 июня: Опять очереди на КПП «ДНР» в районе Горловки. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 21 июня, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Михаил: «10:11. Из ДНР в Бахмут до милиции 150 машин на въезд на паспортный 50-70 машин»;

«Velliko»: «10:59. Горловка в сторону Украины. Движение только из-за того, что машины уезжают иногда домой. С утра запустили всего 8. У паспортного очередь машин 80. Стоят все мертво»;

Василий: «13:11. Мои знакомые, что стояли на КПП "Никитовка" с четырех утра – не выдержали! Решили попытать удачи через другое КПП. По приезду домой пообещали на страничке соцсети "поблагодарить" мэра за новый блокпост»;

Ольга: «13:27. Движения нет никакого, за пол дня работы всего 3 запуска по 6 машин. Это издевательство. Не знаю для кого они там сделали лучше, но стало в разы хуже. Так что воздержитесь от поездок».

КПВВ «Марьинка»:

Сергей: «9:30. На "Каргилле" автомобильная – на верхушке спуска, льгота почти до блоков, за полчаса продвинулись машин на пять»;

Ольга: «11:12. "Каргилл" в сторону Украины. Движения нет, машин 200 стоит»;

Евгения: «Из Донецка в сторону Курахово. По состоянию на 14:00: народа и машин много (сосед приехал)».

КПВВ «Новотроицкое»:

Денис: «11:10. Еленовка, направление в Донецк: ~20 основной, до 5 "льготы". Из Донецка ~ 90, "льготу" не увидел, но она есть»;

Денис: «11:44. Из Донецка льготы ~20 машин»;

Alex: «12:17. Еленовка в Мариуполь. Чуть ближе, чем до поворота. Движемся медленно. За полчаса на 10 метров»;

Сергей: «14:00. Приехал в 11:45 в Еленовку в сторону Мариуполя. Очередь была до поворота. Льгота машин 30. Я поехал через Стылу в Гнутово. ДНР – 0, Украина – 2 авто. Уже в Мариуполе».

КПВВ «Гнутово»:

Ольга: «11:47. В Гнутово в сторону Мариуполя на ДНР-блокпосту сразу на проверку. 10 минут и поехали в Украину»;

Ольга: «12:15. На украинском блокпосту в сторону Мариуполя в Гнутово очередь 15 машин, простояли 15 минут»;

Наталья: «13:13. На 8:00 Пищевик в Донецк: машин нет, пеших чуть больше, чем на автобус. В Мариуполь почти до автобусов и 5 машин льготы. Октябрь в Донецк – пусто. В Мариуполь основная на мосту, льгота на середине спуска, бусики + автобусы: 7 штук».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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