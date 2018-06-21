Литва помогает Донбассу не только политическими заявлениями, – Климкин. Новости

С самого начала российской агрессии Литва помогала Украине не голословными заявлениями, а оказывала реальную поддержку в разных сферах деятельности. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 21 июня, в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Литовской Республики Линасом Линкявичусом заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

«Литва за годы нашей борьбы с российской агрессией была страной, которая помогала не только заявлениями, не только политическими позициями, а всем: лечение 200 наших военных, финансовая помощь – более 10 млн евро для Донбасса», – сказал он.

Глава МИД Украины также сообщил, что в пятницу, 22 июня, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус вместе с представителями литовского бизнеса посетит Луганскую область. «Это и есть реальное измерение отношений. Сегодня мы с Линасом будем отмечать 100 лет нашей независимости. У нас есть совместный путь. Мы всегда боролись вместе, и боремся вместе сейчас. Для нас очень важно в каком мире, в какой Европе мы хотим жить», – отметил Климкин.

«Мы будем продолжать последовательно выступать против "Северного потока-2" – проекта, который по определению политический, в котором нет никакой экономической логики, а есть желание обойти Украину, обойти Центральную Европу и сделать Европу более зависимой от российского газа и России», – резюмировал министр иностранных дел Украины.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичюс с 20 по 23 июня будет находиться с рабочим визитом в Украине, проведет несколько встреч с представителями руководства государства, а также посетит Луганскую область с планом поддержки предпринимателей. В среду, 20 июня, с министром иностранных дел Литовской Республики Линасом Линкявичусом обсудил ситуацию на Донбассе президент Украины Петр Порошенко.

Читайте также: