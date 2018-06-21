Жить тоже вредно: Опасна ли морская вода на пляжах Мариуполя. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) тема загрязнения морской воды поднимается каждое лето. В очередной раз появилась информация о том, что в воде превышено содержание кишечной палочки.

Тем не менее, в море купается много людей. Даже в том месте, куда сливаются стоки. «Обычно у нас возле "Туриста" находят палочку. Тут, в основном, не находили. Здесь можно купаться», – говорит одна из отдыхающих на пляже «Центральный».

У отдыхающих на пляже спросили, не боятся ли они кишечной палочки:

«Жить тоже вредно»;

«Не знаем, не слышали. Но переживаем, это возможно»;

«В море не купаюсь – грязно. Только дышу. Купаюсь дома»;

«Не боимся, мы воду не глотаем».

В лабораторном центре Мариуполя знают, что превышение показателей по кишечной палочке были, но по состоянию на сегодня море в Мариуполе пригодно для купания. «Наше море, как бы его не травили, что бы с ним не делали, оно, как любой водоем, имеет способность к самоочищению. У нас в городе есть 5 стационарных точек – так называемые створы. Многолетней практикой в этих створах отбирается вода. На бактериологические показатели и на холеру мы отбираем еженедельно, на химические и вирусологические показатели – 1 раз в месяц. И качество воды у нас постоянно под контролем», – сообщила врач по коммунальной гигиене Светлана Савченко.

Показатели каждого забора воды могут быть разными. На это влияют многие факторы. «Все зависит от температуры воздуха. От того, были ли осадки, вдруг был порыв канализационной трубы, естественно, не санкционированный. Все зависит только от этого», – разъяснила заведующая бактериологической лабораторией Людмила Морозова.

Она уверенна – при соблюдении гигиенических норм заболеваний бояться не стоит. «Вышли из моря – искупайтесь в водопроводной воде. Сейчас есть и души, и питьевые фонтанчики. Можно сполоснуться. Особенно, если вы кушаете на пляже, то руки нужно обязательно мыть не в морской воде, а в питьевом фонтанчике», – рекомендует Людмила Морозова.

Напомним, в Украине вода на 106 пляжах опасна для купания. Список пляжей, где запрещено купаться, в том числе и на Донбассе, опубликовал Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины. Основываясь на результатах исследования воды 7-14 июня, в Донецкой области купаться было запрещено в Мариуполе на пляже «Центральный».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «ТV7 Мариуполь»

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