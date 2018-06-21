Курс в НАТО: В Украине приняли закон о национальной безопасности. Новости

Верховная Рада Украины сегодня, 21 июня, приняла во втором чтении и с учетом 427 поправок законопроект №8068 «О национальной безопасности». Как передает корреспондент «Донецких новостей», за документ проголосовали 248 народных депутатов.

Законодательный акт, содержащий 5 разделов, определяет основы и принципы национальной безопасности и обороны, а также цели и основные принципы государственной политики Украины. В частности, в Разделе II закона №8068 закрепляются положения об интеграции Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство, членство в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО).

Как рассказал секретарь парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Иван Винник, принятый закон ускорит вступление Украины в НАТО. «У нас все органы сектора безопасности и обороны [в этом законе] четко распределены в вопросах, кто является силами безопасности, а кто – обороны. Кто работает с гражданами в обеспечении общественного правопорядка и порядка в целом в государстве, а кто обеспечивает оборону страны. Что такое отпор и сдерживание агрессии, которые осуществляют ВСУ, что они должны делать в случае осуществления акта какой-либо агрессии», – сообщил он.

«Июль может стать историческим месяцем для Украины, когда Украина, наконец-то, получит план действий для вступления в НАТО. Это важный документ, после его выполнения Украина не станет автоматически членом НАТО, но там будет конкретный перечень пунктов, которые нужно будет выполнить. Если Украина их выполнит, как мы это сделали в вопросах визовой либерализации, у наших партнеров будет политическая и дипломатическая ответственность интегрировать Украину в НАТО», – подчеркнул Винник.

Принятым законом «О национальной безопасности» признаны утратившими силу законы «Об основах национальной безопасности Украины», «О демократическом гражданском контроле над Военной организацией и правоохранительными органами государства» и «Об организации оборонного планирования».

Как сообщалось ранее, глава Комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко, представляя поправки к законопроекту №8068 о национальной безопасности Украины, заявляла, что реформа Службы безопасности Украины – одно из ключевых требований международных партнеров в плане инвестиций в украинский бизнес.

Нардеп также подчеркивала, что для международных партнеров важны реформы в Украине, поэтому Верховной Раде необходимо принять во втором чтении закон о национальной безопасности, чтобы на саммит «Украина-НАТО», который состоится 11-12 июля в Брюсселе (Бельгия), украинская делегация могла бы поехать с конкретными результатами законодательной деятельности.

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