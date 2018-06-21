Не закрывать двери: Граждане Украины, оказавшиеся в оккупации, не перестают быть гражданами своей страны. Новости

Людей, оставшихся на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса, государство называет «пенсионными туристами». Эти люди сталкиваются с большим количеством унижений и оскорблений. Но от того, что граждане Украины оказались в оккупации, они не перестали быть гражданами Украины. Такое мнение высказала менеджер программы «Советник по вопросам ВПЛ» Валерия Вершинина.

«Людей, оставшихся на оккупированных территориях, государство называет "пенсионными туристами". Эти люди сталкиваются с большим количеством унижений и оскорблений. Ничего, кроме обвинений, что они не переехали, эти люди в основном не получают. Когда чиновники высшего эшелона позволяют себе употреблять такое выражение, как "пенсионный туризм", я рассматриваю таких людей как сепаратистов, потому что только враг моей страны может считать, что какие-то граждане могут быть лишены гражданских прав», – заявила она.

«Когда говорят о том, что все, кто хотели – выехали, а все остальные, значит, они находятся на попечении того государства, которое их захватило, у меня всегда возникает вопрос "А что, наша Конституция уже не работает? Что, нам другая страна будет диктовать, в каких отношениях мы со своими гражданами? Мой паспорт гражданина Украины он что – ничего не стоит? Тогда попробуйте его у меня забрать. Дело в том, что от того, что гражданин остался в оккупации, он не перестал быть нашим гражданином», – объяснила Вершинина.

Кроме того, менеджер программы «Советник по вопросам ВПЛ» поделилась своем видением, как государство должно относиться к людям с неподконтрольных территорий. «И когда этот человек приезжает сюда, вместо того, чтобы встретить его и сказать, что да, мы не можем сейчас вернуть территории, мы были обязаны тебя защитить, но мы не смогли, мы использовали свою армию, мы объединили все силы, но враг сейчас сильнее, поэтому там, к сожалению, нас нет. Но здесь ты свой. Вот тебе набор инструментов для того, чтобы ты мог реализовать свои гражданские права. И если для тебя нет жилья здесь, то хорошо, приезжай, будь с нами. Нет, мы таких людей отталкиваем. И говорим: "Двери закрыты. Мы вспомним о вас, когда вернем те территории". А что, можно быть царем пустыни? Можно вернуть территории и забыть о людях? Дело в том, что мы никогда не вернем территории, если мы потеряем своих граждан. И более страшно, что мы потеряем своих граждан здесь, потому что сейчас люди предпенсионного возраста, которые смотрят на всю эту ситуацию, они думают "а зачем мне платить налоги, а зачем мне стараться соблюдать законы, ведь завтра со мной случится то же самое. Завтра меня также лишат пенсии"», – считает Вершинина.

Напомним, по мнению Вершининой, за 4 года вооруженного конфликта на Донбассе не было ни одной целенаправленной программы эвакуации.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Телеканал ATR»

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