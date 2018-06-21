Задержан член НВФ с позывным «Святой», которого в Донецке проведывал актер Пореченков. Новости

Задержан член незаконных вооруженных формирований из неподконтрольного украинской власти Харцызска с позывным «Святой». Об этом сегодня, 21 июня, на своей страницы в Facebook ообщил начальник управления уголовного розыска областного главка Донецкой милиции Артем Кисько.

«Уголовный розыск выследил еще одного сторонника "русского кинематографа". Это Витя из Харцызска с позывным "Святой". Сюжет таков: в 2014 году знакомый пригласил Витю на службу к боевикам. Прошел КМБ и был отправлен на позиции боевиков в поселок Спартак под командование росиян-осетин. Служба продолжалась сутки, а потом начался "бой" – Витя с соратниками приняли "водки". Далее, один из них – Андрей "Шрам" попытался произвести выстрел из РПГ, но граната выпала под ноги боевику и разорвалась ... на этом служба была закончена – "Шрам" погиб, а остальные получили ранения ... Такая она – служба предателей. "Святой" попал в больницу, где "защитник Новороссии" встретился с российским киноактером. Затем Витя уехал на контролируемую территорию, чтобы начать новую жизнь в стране, которую он предал. Весь путь Вити с момента измены был отслежен оперативниками, как и других лиц, отрекшихся от своего государства. Теперь его судьбу решит суд», – рассказал Артем Кисько.