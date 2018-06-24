Это опасный прецедент, государство не должно играться с этим, – эксперт о невыплате пенсий жителям неподконтрольного Донбасса. Новости

Украина обязана выплачивать пенсии гражданам с временно неподконтрольных правительству территорий. Такое мнение высказал директор Международного центра исследований проблем безопасности Александр Кореньков.

«Против тех людей (граждан на неподконтрольных территориях, – прим.) у нас нет открытых криминальных дел. Граждан ни в чем не обвиняют, нет судебных решений. Они не обвинены ни в коллаборационизме, ни в пособничестве террористам, сепаратистам, но тем не менее их лишают базовых гражданских прав – права на пенсию, права на другие социальные пособия. Государство старается отмахнуться от этих граждан. Более того, в обществе существуют мифы, стереотипы по отношению к этим людям. Идет стигматизация – раз ты оказался на оккупированной территории, раз ты не смог выехать, а ситуации могут быть разные (это могут быть старые люди, люди с инвалидностью), то ты автоматически зачисляешься в сторонники сепаратистов. Ты автоматически участвовал в референдуме, хотя нет доказательств, нет никаких свидетельств в пользу этого. К сожалению, мы наблюдаем такую ситуацию. Даже соцопросы говорят о том, что в обществе существует неприятие такого понятия, как амнистия или прощение», – сказал он.

Александр Кореньков отметил, что это может привести к потере граждан. «Не только самих граждан, которые пострадали, их родственники. Мы не сможем их потом интегрировать, потому что люди просто затаят обиду. Это как минимум. Кроме того, это куча судебных решений. Люди попытаются вернуть свои пенсии через суды. То, что государство обязано выплачивать. Пенсия – это собственность гражданина. Это то, что он заработал своим трудом. В будущем это огромные траты для украинского бюджета. Государство думает, что так можно сэкономить сегодня, не выплачивая пенсии на оккупированных территориях, или не выплачивая пенсии тем, кто не имеет справки внутреннее перемещенного лица, но вынужден был переселиться и по каким-то причинам не оформил эту справку. Но так сэкономить нельзя, потому что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) показывает, что правосудие всегда становится на сторону пострадавшего человека – на сторону гражданина», – объяснил эксперт.

По его мнению, в будущем это приведет к целому комплексу проблем. «Если мы нарушаем сегодня преднамеренно или не преднамеренно гражданские права наших сограждан, оказавшихся, по сути, заложниками оккупации, они стали жертвами. Первые, кто пострадал от войны и оккупации, те, кто там остались и кто вынужден был переселиться. Если мы их оставляем без каких-либо прав, лишаем их этих прав, мы создаем опасный прецедент – лишение других гражданских прав других слоев населения. Т.е. сегодня это буду переселенцы, или жители оккупированных территорий, завтра это будет, возможно, какая-то национальная или этническая меньшина, религиозная. Это опасный прецедент, государство не должно играться с этим, а должно подходить стратегически», – резюмировал Кореньков.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Телеканал ATR»

Читайте также: