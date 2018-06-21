Юго-Донбасский водопровод в районе неподконтрольной Ясиноватой сильно поврежден. Новости

Зафиксировано повреждение Юго-Донбасского водопровода в районе неподконтрольной украинской власти Ясиноватой. В результате спутникового исследования временно оккупированной территории Донецкой области было зафиксировано значительное повреждение Юго-Донбасского водопровода. Об этом сегодня, 21 июня, сообщает пресс-служба министерства по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ.

В частности, на спутниковых снимках видно заполнение водой карьера площадью водной поверхности около 24 тыс. м² (по состоянию на 09.04.2018 года) в районе Ясиноватской развязки (1400 м от Донецкой фильтровальной станции). Также на снимках зафиксировано заболачивание территории вблизи трассы водопровода. «Повреждения Юго-Донбасского водопровода в районе промышленной зоны (Авдеевка, Донецкой области), вероятно, возникли вследствие применения тяжелого вооружения. На спутниковых снимках 2018 года можно увидеть значительный водовилив, которого не было в 2016 году», – говорится в сообщении.

Уточняется, что это, в свою очередь, негативно влияет на обеспечение водой населения как на неподконтрольных территориях (Докучаевск), так и на подконтрольных правительству Украины территориях (Мариуполь, Волноваха, Угледар, Новотроицкое).

Вследствие значительного утечки воды в карьер существует угроза подачи питьевой воды для 1,3 миллиона мирного населения.