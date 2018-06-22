В «ДНР»: Захарченко заявил, что уничтожит миротворцев ООН. Новости

«Глава ДНР» против ввода миротворческой миссии ООН без согласия «республики», в том числе, в качестве обеспечения охраны сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Как сообщает местная газета, об этом заявил Александр Захарченко.

Захарченко уверяет, что представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в «ДНР» особо ничего не угрожает. «Они здесь работают уже не один год. За все это время произошли лишь два случая, когда была какая-то угроза. Когда машина подорвалась на мине и когда под Никишино мы их спасли от обстрела... А в остальном они чувствуют себя абсолютно безопасно», – сказал он.

«Глава ДНР» считает, что под предлогом угрозы безопасности «они просто пытаются сюда ввести 40 тысяч миротворцев». «Данная цифра вам ни о чем не говорит? Это 4 полноценные дивизии. Это больше, чем наши 1-й и 2-й армейские корпуса вместе взятые», – продолжил он.

«Мы предлагали ОБСЕ: возьмите в руки оружие и сами себя защищайте. Но даже если посмотреть чисто теоретически: если сотрудник ОБСЕ будет с охранником, вооруженным автоматом, и во время инспекции подорвется на фугасе – автомат его не спасет. Он не нужен. С другой стороны, здесь они сидят в кафе, ходят по городу и несколько лет их никто не трогает, то охрана тоже не нужна. И они предлагают ввести 40 тысяч таких охранников – по целому взводу на каждого сотрудника ОБСЕ», – заявил «глава ДНР».

Захарченко настаивает, что «ДНР» – одна из сторон вооруженного конфликта на Донбассе, в этой связи требует, чтобы о вводе миротворцев договаривались с ним. В случае же ввода миротворцев без согласия «республики», он обещает их уничтожить. «К нам с такими предложениями еще никто не обращался. Если обращений так и не поступит и миссию введут самостоятельно – мы будем воспринимать это как оккупацию, интервенцию международного сообщества на территорию Донецкой народной республики. Для сохранения независимости и противостояния оккупации будет принято решение об уничтожении интервентов», – резюмировал «глава ДНР».

Напомним, 23 апреля 2017 года при осуществлении патрулирования в районе села Пришиб (Славяносербский р-н, территория подконтрольная «ЛНР») на противотанковой мине подорвался автомобиль СММ ОБСЕ. Один представитель миссии погиб, двое – получили ранение.

Отметим, что в своих ежедневных отчетах представители СММ ОБСЕ регулярно сообщают о препятствовании их деятельности со стороны незаконных вооруженных формирований «Л-ДНР», в том числе с применением оружия.

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