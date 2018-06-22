Освобожденному из плена «ДНР» Козловскому ПФУ заблокировал пенсию. Новости

Освобожденному из плена «ДНР» Козловскому ПФУ заблокировал пенсию

22.06.18 06:41dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Освобожденному 27 декабря 2017 года из плена «ДНР» ученому Игорю Козловскому, как внутренне перемещенному лицу (ВПЛ), Пенсионный фонд Украины заблокировал пенсию. Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат Наталья Веселова.

«Недавно Пенсионный фонд прекратил выплату пенсии Игорю Козловскому, пока он ездил вместе с [народным депутатом] Ириной Геращенко в Европу. Так чиновники решили "отблагодарить" украинского патриота из Донецка, который больше года провел в плену у боевиков», – написала Веселова.

Данную информацию подтвердил и правозащитник Алексей Рябчин. «Министр соцполитики Рева должен быть уволен по многим причинам. Но последней каплей стало издевательство над переселенцами и многочисленные долги перед пенсионерами, которые живут на подконтрольной части Донбасса и по всей Украине. Только одна иллюстрация маразма действий министерства… Мне стало известно о том, что Пенсионный фонд прекратил выплачивать пенсию нашему освобожденному из "ДНР" украинскому ученому-религиоведу Игорю Козловскому, который преподавал в Донецке и был взят в плен. В мае этого года вместе с Ириной Геращенко он ездил в Брюссель и Лондон, где свидетельствовал о своем опыте плена и рассказывал о преступлениях России на оккупированных территориях. Как ему объяснили, причина прекращения выплат в том, что он, как переселенец, выезжал за пределы страны. Сейчас он проходит процедуру обновления выплат, однако это не исключает того, что после следующей поездки заграницу ситуация не повторится», – констатировал Рябчин.

Отметим, что сам Игорь Козловский на своих страницах в соцсетях данную проблему не афиширует.

Как сообщалось ранее, в мае отмечалась массовая задержка выплат пенсий переселенцам. В ПФУ заявили, что это вызвано процессом верификации лиц, которые вернулись на неподконтрольную украинскому правительству территорию. По информации правозащитников, это было связано не столько с системой «Аркан», сколько все с теми же «списками СБУ», принцип формирования которых до сих пор непонятен.

При этом правозащитники отмечали, что под данную «проверку» попали лица с пропиской в ныне неподконтрольной части Донбасса, как военнослужащие зоны АТО, так и граждане, которые выезжали за границу.

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