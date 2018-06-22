Бизнес на адресах: Переселенку, отказавшуюся доплачивать арендодателю, лишили пенсии. Новости

Переселенке из неподконтрольного украинскому правительству Алчевска (Луганская обл.) Пенсионный фонд Украины заблокировал пенсию, из-за того, что женщина не имеет места регистрации фактического проживания на подконтрольной Украине территории, поскольку отказалась доплачивать владелице съемной квартиры за его подтверждение. Об этом на своей странице в Facebook рассказала народный депутат Наталья Веселова.

«Татьяна Павловна – доцент кафедры теории и практики перевода и украинского языка Донбасского государственного технического университета, перемещенного из оккупированного Алчевска Луганской области, уже три месяца не получает пенсию. Пенсионный фонд приостановил выплаты, поскольку женщина не имеет места регистрации на подконтрольной территории Украины», – написала она.

По информации нардепа, у переселенки проблемы с жильем, поскольку арендодатель, кроме оплаты за квартиру, требовал еще дополнительную плату за то, что будет подтверждать в государственных органах факт проживания ее в помещении.

«В народе эта процедура называется "продажа адресов" переселенцам. После отказа в дополнительной уплате средств, владелица квартиры сообщила в органы государственной власти ложную информацию, что по данному адресу женщина не проживает», – отмечает Веселова.

«Преподаватель сегодня живет у себя в кабинете. Спит на рабочем диване. Регулярно платит взносы в ПФ. Прошла идентификацию в Сбербанке. Согласно новому постановлению Минсоцполитики она не будет иметь права на выплату задолженности по пенсиям до момента освобождения Донбасса», – продолжила нардеп.

Парламентарий сообщила, что данная ситуация была рассмотрена на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения. «Мы будем давить на Кабмин с требованием изменить свою политику дискриминации внутренне перемещенных лиц. Заместитель министра социальной политики Николай Шамбир взял этот вопрос на контроль. Я обратилась к и.о. председателя ВГА Луганской области Юрию Клименко. Он заверил, что будет способствовать решению вопроса с жильем для Татьяны Павловны», – проинформировала Веселова.

Она акцентировала, что это не единичный случай. В частности, недавно освобожденному 27 декабря 2017 года из плена «ДНР» ученому Игорю Козловскому, как внутренне перемещенному лицу, Пенсионный фонд Украины заблокировал пенсию.

«Пенсионный фонд останавливает выплаты студентам, которые постоянно учатся на контролируемой территории. Проверки также проходят люди, которые официально трудоустроены на подконтрольной территории Украины. Кроме того, у людей дети ходят в садики и школы, но их все равно постоянно проверяют», – заявила депутат.

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