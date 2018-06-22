ДонГТУ исчезнет с образовательной карты: Вуз-переселенец против реорганизации. Новости

Кабинет министров Украины и Министерство образования своими решениями реорганизовать Донбасский государственный технический университет (ДонГТУ), который был перемещен из неподконтрольного украинскому правительству Алчевска в Лисичанск (Луганская обл.) и за 4 года самостоятельно сформировал материально-техническую базу, хотят стереть вуз-переселенец с образовательной карты страны. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе пресс-конференции в Киеве рассказал заведующий кафедрой автоматизированного управления технологическими процессами (АУТП) ДонГТУ Николай Фесенко.

«Университет исчезает навсегда с образовательной карты Украины. Университет, который является одним из старейших университетов Донбасса. Технический профильный университет, который готовил и готовит специалистов для металлургии, горной, строительной и других отраслей, специалистами которого фактически создавался промышленный потенциал Донбасса, уничтожается», – сказал он.

«Наш университет выпустил за 60 лет существования столько выпускников, они формируют 92% всех кадров шахт и металлургических комбинатов Луганской и Донецкой областей. С 2014 года, после начала боевых действий в Луганской области, наш вуз был перемещен в г. Лисичанск в один из своих филиалов. Фактически с того момента вуз размещался в нескольких комнатах, которые были арендованы у Лисичанского горно-индустриального колледжа», – напомнил Фесенко.

По его словам, за 4 года коллектив вуза-переселенца самостоятельно сформировал материальную базу, хотя с 2016 года в Украине действует закон, которым государство и непосредственно Министерство образования должны способствовать перемещенным образовательным учреждениям в развитии материально-технической базы и получении помещений для образовательного процесса.

«Мы получали несколько грантов, на которые были проведены ремонты в общежитиях и помещениях для занятий, была закуплена оргтехника. На сегодняшний день университет имеет свою, хоть и небольшую, но свою материально-техническую базу, на которой идет образовательный процесс», – сообщил он.

«С 2014 года наше учебное учреждение не получило ни от министерства, ни от государства почти ничего. На все наши многочисленные запросы с просьбами помочь в развитии материально-технической базы мы или получали отказы, или вообще не получали ответов. Даже от громады Рубежного поступило предложение предоставить целый образовательный комплекс – это и помещения для обучения, и общежития, бесплатно, на баланс университета. Но на наш запрос в министерство мы получили негативный ответ», – продолжил Фесенко.

Заведующий кафедрой АУТП ДонГТУ акцентировал, что в рейтинге украинских высших учебных заведений вуз-переселенец занимает не последнее 139-е место, но несмотря на это с 2017 года университет пытаются закрыть.

«С 2017 года мы получили несколько писем от МОН, которыми нам дали понять, что вуз должен быть реорганизован. И согласно решению Кабинета министров от 10.05.2018 г. № 301-р университет должен быть реорганизован путем присоединения к Восточноукраинскому национальному университету им. В. Даля (ВУНУ им. Даля, г. Северодонецк, – прим. ред.). На основании этого МОН сформировало свой приказ, с выполнением которого университет фактически прекратит свое существование», – рассказал представитель вуза.

«На наш взгляд, последствия этого решения будут крайне негативными, как для г. Лисичанска, так и для коллектива и студентов университета. Лисичанск потеряет учебные учреждения – Донбасский государственный технический университет и горно-индустриальный колледж, который также будет включен в состав ВНУ им. Даля. Также потеряют рабочие места сотрудники и преподаватели университета, а местный бюджет – поступления», – подчеркнул Фесенко.

Он также отметил, что, готовя проект реорганизации вуза-переселенца в Кабмин в перечне согласований указали, что получено согласие на реорганизацию Министерства регионального развития и ЖКХ Украины, которое «не видит негативных последствий».

«Но Министерство регионального развития знает позицию громады Лисичанска, которая на всех уровнях просит оставить в городе вышеназванные образовательные заведения. На наш взгляд, это также принесет существенные имиджевые потери для государства, потому что наш вуз является перемещенным, и на оккупированной территории существует вуз, который остался там, он работает. И несмотря на все сложности жизни на оккупированной территории, вуз в Алчевске продолжает существовать, а в Украине вуз не нужен, поэтому он уничтожается», – утверждает представитель ДонГТУ.

«Особую боль вызывает то, что решения Кабинета министров и МОН никоим образом не учитывает волю коллектива, потому что в соответствии с законом о высшем образовании, все действия относительно вуза должны происходить в соответствии с решениями Ученого совета и конференции трудового коллектива университета. Эти решения неоднократно были направлены и доведены до министерства, что коллектив и студенты ДонГТУ категорически против такого объединения. Министерство проигнорировало наши обращения и силой объединяет два вуза», – заявил Фесенко.

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