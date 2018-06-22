У Путина есть мысль: Российский оппозиционер о вмешательстве в выборы в Украине. Новости

У Кремля есть много инструментов, с помощью которых Россия будет вмешиваться в избирательный процесс в Украине, но, скорее всего, она не будет действовать открыто, опасаясь еще больше испортить отношения со странами Запада. Такое мнение высказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

«Нет ни одной крупной страны, которая бы не интересовалась бы ситуацией в соседней, и как-то не попыталась предсказать выборы, и по возможности их использовать. Вопрос только в форме и в "участии" в этих выборах. Это может быть, как грубым прямым вмешательством, включая кибератаки, и помощь деньгами, либо какие-то иные формы», – сказал он.

По его мнению, в Кремле имеют возможность серьезно повлиять на выборы в Украине. «Как они это могут сделать? Во-первых, гигантская диаспора, огромные родственные связи, масса контактов на различных уровнях, в том числе экономическом, площадки Донецка и Луганска, ТВ, спутниковое ТВ, интернет – это все может быть и, скорее всего, будет использовано для косвенной поддержки кампании против выгодных кандидатур», – считает политик.

«Будет ли это грубым вмешательством, нарушающим международное право, или это будет завуалировано изящным способом, мне сейчас сказать сложно. Это зависит от степени готовности Кремля терять дальше свой имидж, и тех людей, которые за это отвечают», – продолжил Гудков.

Он убежден, что у президента РФ Владимира Путина есть планы наладить отношения с Западом, поэтому вмешательство в выборы в Украине будут, вероятнее, пытаться скрыть.

«Я бы ни сказал, что в России окончательно плюнули на свой международный имидж. Да, он сильно подпортился, по многим вопросам на него внимания не обращают, но все-таки у лидера страны есть мысль о том, что с Западом, не сильно уступая и не особо чем-то поступаясь, надо наладить отношения – хитрыми дипломатическими приемами, разыгрыванием каких-то карт, использовании посредников и т. д.», – резюмировал российский оппозиционер.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Zik»

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