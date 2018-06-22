Время «Ч»: Украинский дипломат о действиях России и НАТО. Новости

Литва обеспокоена агрессивной политикой России и механизмом принятий решений в НАТО неслучайно, поэтому ее президент Даля Грибаускайте и заявила, что «опасность российского вторжения велика», если страна не будет постоянно защищаться и не продемонстрирует, что может и хочет защищаться. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины, директор Центра исследования России Владимир Огрызко.

Украинский дипломат считает, что таким заявлением президент Литвы сигнализирует партнерам в НАТО о необходимости своевременно реагировать на угрозы. «Она прекрасно понимает, что планы НАТО быть готовыми через 30 дней после времени "Ч", на самом деле будут означать, что Литва уже давно будет проглочена. Она – политик-реалист, и видит, что может произойти, поэтому она бьет в набат... Поэтому мы должны к этому прислушиваться, а наши западные партнеры сделать из этого выводы», – говорит он.

Эксперт подчеркнул, что после начала вооруженного конфликта на Донбассе в НАТО «проснулись от летаргического сна», в котором находилось в 2014 году. «Если сегодня НАТО официально, публично и громко называет Россию самой большой угрозой безопасности, то если сравнить это с 2014-м годом – это небо и земля. Другой вопрос, что они могли бы быстрее реагировать на угрозы, которые уже воспринимают, как серьезные. Их планы, которые они строят, правильные, но они слишком медленные», – продолжил Огрызко.

По его словам, алгоритм и скорость действий стран Запада и в России очень отличаются. «Путину нужно проснуться утром, сказать: "Пойдем на Литву". И армада через два часа начнет движение. А если что-то подобное нужно принять в НАТО, то они сначала сядут, проведут несколько встреч, обработают концепцию и только тогда перейдут к плану», – отмечает дипломат.

«Скорость реакции наших западных партнеров на порядок меньше, чем то, что может предложить Россия, и в этом угроза. Если ЕС у России поставлена задача развалить, то в отношении НАТО она делает все возможное, чтобы максимально ее ослабить, чтобы она превратилась в клуб по обсуждениям, но никак не в военную структуру», – считает Огрызко.

Он также убежден, что принятие в Украине закона о национальной безопасности, в котором закреплен курс в НАТО, положительно отразится на обороноспособности нашего государства. «Очень четко провозглашен курс в НАТО. Хоть этот закон и рамочный, но он позволяет сказать, что мы не только говорим о своей интеграции [в НАТО], но и создаем для этого законодательные условия. Закон является позитивным шагом и приблизит нас к НАТО», – заявил эксперт.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Громадське радіо»

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