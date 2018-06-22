Эта болванка будет падать на жилой сектор: Как в «ДНР» стреляет «Снежинка» (Фото). Новости

В «ДНР» местные телеканалы продолжают хвастаться «достижениями» своего «военпрома». В этот раз показали, как стреляет реактивная система залпового огня «Снежинка», которая якобы является «уникальной разработкой», и была сделана на местных заводах. Об этом говорится в видеосюжете одного из «республиканских» телеканалов.

Отмечается, что РСЗО «Снежинка» в «ДНР» испытывали зимой, тогда машина была выкрашена в белый цвет – белая, как снежинка, отсюда и название.

«Стал вопрос уничтожения передовой линии противника. Этот ракетный комплекс был разработан как раз для выполнения поставленных задач на глубину до 10 км – это первая, вторая линия обороны противника. Один выстрел по мощности решает задачи работы целого корпуса в течение суток», – заявил «министр доходов и соборов ДНР» Александр Тимофеев.

Местные СМИ сообщают, что РСЗО «Снежинка» выполняет залпы двумя ракетами, расположенными на платформе "КрАЗа", и заявляют, что из этого оружия уже якобы стреляли по ВСУ. «Бойцы ВСУ не могли понять, что же по ним стреляет. Калибр внушительный – 324 мм. Советский "Смерч", например, всего 300 мм. На боевые выезды и на полигон машина идет уже заряженной. На корректировки и поправки у наводчиков уходят минуты. Как только произвели выстрел – сразу домой на перезарядку. По мощности взрыва одна ракета, как две "Точки У"», – говорится в сюжете.

«Достижения» местного «военпрома» активно обсуждают пользователи социальной сети:

Александр: «Это праща метает свои стрелы куда попало, никакой точности, баллистика с отклонением в километры. Они не попадут в оборонительное сооружение, эта болванка будет падать на жилой сектор… Это будет такой себе куда попало»;

«Так Точно»: «Ну, да, мы же тупая вата, и с баллистикой не знакомы, а инженеры создают ракеты с большим разбросом характеристик специально, чтоб не попали никуда, так по-твоему?»;

Sever_man: «"Так Точно", ты хоть к ракете присмотрись: сделана из кислородных баллонов, даже швы видны – инженеры, говоришь, технологии… Л-ДНР не долго осталось, все факторы налицо, люди уже там прозрели от обещаний и ждут ВСУ!»;

«Так Точно»: «Да, что ты!!! Какой у тебя глазомер, однако, интересный... Где ты видел такие большие кислородные баллоны? Я бы даже сказал огромные. Ты их вообще когда-либо видел? Самые большие баллоны кислородные – диаметр составляет 219 мм»;

Александр: «Какие инженеры? Причем здесь вата? Вы – банда, а вата – это то, что у вас в головах. Эти ракеты сделаны по типу ракет "Хезболлах", и баллистика на том же уровне. Может и не баллоны, но на видео отлично видно сварные части, напоминающие газовые баллоны, и в них находится жидкое топливо, которое на реактивной тяге двигает боевую часть (видимо, военторг РФ) куда Бог пошлет, типа в "ту" сторону. А видео – это коллаж, нарезочка, и его нужно оценивать покадрово».

Как сообщалось ранее, во временно неподконтрольном украинской власти Донецке 9 мая прошла выставка «военно-промышленного комплекса ДНР». Местные телеканалы в своих сюжетах уверяли, что представленные там образцы вооружения все рабочие, изготавливаются на заводах и предприятиях «республики» с 2015 года и используются «армией ДНР». В июне в «ДНР» показали, как стреляет реактивная система залпового огня «Чебурашка».

Военно-промышленный комплекс «ДНР» курирует «министр доходов и сборов ДНР» Александр Тимофеев («Ташкент»), заявлявший, что эта деятельность является основной причиной покушения на него 23 сентября 2017 года, когда в Донецке в районе гостиницы «Виктория» взорвали его машину.

В августе «глава ДНР» Александр Захарченко заявил, что в «республике» выпускаются минометы НАТОвского 60-го калибра, из него можно стрелять прямо из окопа. Также было продемонстрировано видео испытаний нового оружия.

В октябре 2017 года в «ДНР» сообщили о старте выпуска собственных антиснайперских винтовок «Дончанка».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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