Ситуация в пунктах пропуска утром 22 июня: Проезда ожидали 190 автомобилей. Новости

Сегодня утром, 22 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 21 июня линию разграничения через КПВВ пересекли 47,8 тыс. человек и 6,1 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 10305 человек и 1190 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 11 610 человек и 2085 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 9525 человек и 1780 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4930 человек и 1080 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 11435 человек.

Сегодня утром в КПВВ ожидали 190 автомобилей:

КПВВ «Майорск» – 10/60;

КПВВ «Марьинка» – 10/30;

КПВВ «Новотроицкое» – 0/40;

КПВВ «Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

Ирина: «Отвозили родителей на "Каргилл" из Донецка. В 5:30, машины были уже на мосту, где-то 120, льготы около 50, и еще едут, пеших не видели, близко не подъезжали»;

Олег: «6:10. "Каргилл" в Курахово: на спуске с моста»;

Виктория: «8:50. "Каргилл" в сторону Донецка. Машин мало, но движения никакого».

КПВВ «Новотроицкое»:

«Hankey»: «6:45. Еленовка в Украину: до церкви»;

«Кот»: «7:34. Еленовка: до поворота, льготы – 10»;

Андрей: «7:51. В Еленовке основная почти до поворота, льготы – 20».

КПВВ «Гнутово»:

Станислав: «7:33. Октябрь в сторону Мариуполя: порядка 30 машин, до камышей».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.