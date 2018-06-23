На Луганщине ВСУ провели тактические учения на воде (Фото). Новости

На реке Айдар в Луганской области украинские военные тренировались возводить понтонный мост. Согласно боевой задаче командира, ВСУ в краткие сроки возвели переправу грузоподъемностью 60 тонн.

«Данное занятие проводилось с целью усовершенствовать навыки личного состава, согласованность действий, потому что это – взаимодействие разных видов войск, что очень важно в какой-то критический момент. А чтобы все было согласовано, надо тренироваться», – отметил военнослужащий ВСУ Петр.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Военное ТВ Украины»