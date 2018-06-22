Для Путина Украина – крупнейшее геополитическое поражение, – мнение. Новости

Кремль будет поддерживать тех кандидатов в президенты Украины, которые будут выступать за нормализацию отношений с Москвой, и даже, если таких политиков в избирательном процессе не будет, поддержку окажут тем, с кем решат, что можно договориться, потому что для президента РФ Владимира Путина это крайне важно. Такое мнение высказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.
«Для Путина Украина – это крупнейшее геополитическое поражение. Я думаю, что он, как не глупый человек, это прекрасно понимает. Без Украины разрушились все его планы войти в историю, как создатель или восстановитель некоего союзного государства. У него это в голове было, он это хотел сделать, по-своему, но хотел», – считает российский оппозиционер.
По его словам, не исключено, что Путин вынашивает план о том, как взять реванш от Украины. «Его эмоциональная составляющая в том, что все планы разрушила ситуация в Украине, и уже они невозможны. Поэтому, конечно, для Путина очень важно, что сейчас происходит в Украине. И если есть возможность обратить вспять процесс, я думаю, что он с удовольствием это сделает», – сказал он.
«Я очень надеюсь, что у него это не получится, что Украина доведет свои реформы до создания новой современной системы власти, пойдет нормальным цивилизованным путем. Тогда, поверьте, нам в России будет намного легче отстаивать эти же ценности», – резюмировал Гудков.
Политик также убежден, что у Кремля есть много инструментов, с помощью которых Россия будет вмешиваться в избирательный процесс в Украине, но, скорее всего, она не будет действовать открыто, опасаясь еще больше испортить отношения со странами Запада.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Zik»
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