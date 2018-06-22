Переговоры США и России могут принести мир на Донбасс, – украинский дипломат. Новости

В этом году, накануне избирательной кампании в Украине, во внешней мировой политике ситуация изменилась, и Украине нужно не упустить возможность разрешения вооруженного конфликта на Донбассе, в чем могут помочь переговоры между США и Россией. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 22 июня, в ходе брифинга в Киеве заявил экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.

«Общая картина недавно изменилась, поэтому мы должны посмотреть на ситуацию с другой стороны. Впервые после 2014 года мы ожидаем саммита между США и Россией. Это меняет ситуацию. Вопросы Сирии, Ирана, Северной Кореи – важные вопросы, на которых концентрируются Россия и США. Украина также будет важным пунктом этой дискуссии», – сказал он.

По его словам, какие именно последствия переговоров между США и Россией будут для Украины, предусмотреть невозможно. «Украинское правительство должно приложить усилия для максимальной коммуникации с США, потому что Америка на стороне Украины, но есть соответствующие политические механизмы, и мы их видели во время переговоров с Северной Кореей. Мы должны сделать все возможное для того, чтобы президент США полностью понимал проблемы и приоритеты в сфере безопасности», – отметил Грищенко.

«Я вижу много проблем, но есть и возможности. Мы можем выйти из ситуации, которая сложилась на протяжении этих четырех лет. Но перспективы не очень оптимистические, потому что украинское правительство, отвечающее за внешнюю политику, потеряло много времени. Нужно обеспечить, чтобы этот потенциал был полностью использован», – считает украинский дипломат.

По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, пауза в переговорах лидеров стран-участниц «Нормандского формата» по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе была связана с тем, что США не выполняли свои обязательства в рамках «большой сделки» с Россией.

Он также заявлял, что внешняя политика и непредсказуемость поведения президента США Дональда Трампа нервируют президента Российской Федерации Владимира Путина и ставят под угрозу выполнение «большой сделки», в которой одна из договоренностей сторон – урегулирование вооруженного конфликта на Донбассе.

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