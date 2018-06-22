Не все европейские политики считают Россию врагом, – парламентарий Нидерландов. Новости

В настоящее время сложно сказать, что в странах Европейского Союза есть единая позиция во внешней политике, потому что в некоторых европейских государствах не рассматривают Россию, как врага, изменчива политика и американцев, а итоги переговоров по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе с Россией могут быть непредсказуемыми в том плане, какую позицию займут США и ЕС. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 22 июня, в ходе брифинга в Киеве заявил голландский политик, депутат парламента Нидерландов от Либеральной партии Сибе Шаап.

«Мир становится непредсказуемым. Достаточно посмотреть на Трампа, какую политику он проводит. Он уже не так относится к политике соглашений. Ситуация меняется, мир становится менее стабильным. Вы должны придерживаться правил, соглашений, но сейчас этого уже не существует. Тоже самое о Европейском Союзе. Он базируется на договоренностях и соглашениях, но мир меняется, и у нас сейчас много дискуссий о миграции в ЕС», – сказал он.

По его словам, нестабильность во внешнюю политику Евросоюза также вносит изменчивость экономической ситуации. «Я не знаю, много ли людей в Европе считают Россию угрозой. Украина должна вести переговоры с Европейским парламентом и другими структурами. Но в Европе не считают Россию серьезной угрозой, а политические партии считают Путина моделью, с которого можно брать пример», – отметил Шаап.

«Вы должны знать, что в Европе не против Украины. И вы можете вести переговоры с американцами, большинство из них в Конгрессе США за Украину, но у них нет уже такой власти. вся власть сконцентрирована у Трампа, а он проводит непредсказуемую политику. Это очень небезопасно, потому что мы не знаем, что будет завтра. И мы не знаем, как мы сможем повлиять на ситуацию, которая будет завтра», – резюмировал голландский политик.

Как сообщалось ранее, по мнению экс-министра иностранных дел Украины Константина Грищенко, во внешней мировой политике ситуация изменилась, и украинским властям нужно не упустить возможность разрешения вооруженного конфликта на Донбассе, в чем могут помочь переговоры между США и Россией.

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