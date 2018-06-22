Позорная история пенсии: Кабмин просят пересмотреть процедуру верификации переселенцев. Новости

Кабинету министров Украины стоит пересмотреть процедуру верификации выплат пенсий переселенцам и сделать ее «более гуманной». Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 22 июня, в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины заявила вице-спикер парламента Ирина Геращенко, обращаясь к премьер-министру по поводу того, что освобожденному 27 декабря 2017 года из плена «ДНР» ученому Игорю Козловскому, как внутренне перемещенному лицу (ВПЛ), Пенсионный фонд Украины заблокировал пенсию.
«Еще один вопрос, о котором я хочу сказать, это выплаты пенсий переселенцам. Ко мне обратились люди, которые рассказали позорную историю о том, что герой Украины Игорь Козловский – профессор, которого мы освободили из плена в декабре прошлого года, уже два месяца не получает пенсию, потому что оказывается, что есть какое-то постановление Кабмина, которое исключает ВПЛ-пенсионеров из выплаты пенсий, если они пресекают границу Украины», – заявила она.
«Он действительно пересекал границу Украины, потому что ездил в Лондон и Брюссель рассказывать о пытках, которые он пережил за эти два года [в плену "ДНР"]. Возможно стоит пересмотреть эту процедуру верификации ВПЛ до более гуманной? Дорогие коллеги из правительства, мы бы хотели, чтобы по социальным вопросам был диалог с обществом», – заявила Геращенко.
Ситуацию прокомментировал премьер-министр Украины Владимир Гройсман. «Правительство Украины всегда открыто для диалога. Мы в постоянном диалоге с профсоюзами, общественными организациями и экспертным сообществом», – заявил он.
«По пенсиям [ВПЛ] есть специальная соответствующая процедура, потому что, к большому сожалению, территории временно оккупированы. Мы рассмотрим этот конкретный случай [с Игорем Козловским] и определимся, что необходимо усовершенствовать. Вот и все», – ответил Гройсман.
Как сообщалось ранее, в мае отмечалась массовая задержка выплат пенсий переселенцам. В ПФУ заявили, что это вызвано процессом верификации лиц, которые вернулись на неподконтрольную украинскому правительству территорию. По информации правозащитников, это было связано не столько с системой «Аркан», сколько все с теми же «списками СБУ», принцип формирования которых до сих пор непонятен.
При этом правозащитники отмечали, что под данную «проверку» попали лица с пропиской в ныне неподконтрольной части Донбасса, как военнослужащие зоны АТО, так и граждане, которые выезжали за границу.
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