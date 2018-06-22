Путин сильно влияет на мировую политику, – депутат Нидерландов. Новости

Президент России Владимир Путин сильно влияет на мировую политику, поэтому ситуация на международной арене нестабильна и непредсказуема. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 22 июня, в ходе брифинга в Киеве заявил голландский политик, депутат парламента Нидерландов от Либеральной партии Сибе Шаап.
«Путин влияет на политику США и Европы. Китай очень важен в геополитике – они планируют ее на десятилетия. А Украина – нестабильная, она находится на передовой конфликта между теми, кто мог бы быть врагами, но являются оппонентами. Но никто на самом деле не знает, как решить этот конфликт, потому что политики парализованы», – сказал он.
По его мнению, политическая обстановка в странах Европейского Союза также не вызывает оптимизма. «Политики и политические партии не очень стабильны – Германия, Франция, а в моей стране политики ведут себя очень осторожно. Посмотрите на Германию, что происходит там, там также ситуация превращается в нестабильную. Мы не знаем, насколько сейчас много власти у Ангелы Меркель», – отметил Шаап.
«Очень сложно просчитать, что будет дальше, и очень сложно быть оптимистичным, но я пытаюсь. А пессимизм помогает нам готовиться к будущему», – резюмировал голландский политик.
Он также убежден, что в настоящее время сложно сказать, что в странах Европейского Союза есть единая позиция во внешней политике, потому что в некоторых европейских государствах не рассматривают Россию, как врага, изменчива политика и американцев. В связи с этим и рядом других факторов итоги переговоров по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе с Россией могут быть непредсказуемыми в том плане, какую позицию займут США и ЕС.
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