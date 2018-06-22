Ситуация в пунктах пропуска днем 22 июня. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 22 июня, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Helena: «9:56. Пешая в Майорске: полностью забит новопостроенный навес и хвост за автомобильным шлагбаумом метров на двадцать. В бусики до "нулевого" подсесть не реально, все забито. Перевозчики цены взвинтили, до Артемовска (Бахмута, – ред.) 400 грн».

КПВВ «Марьинка»:

Виктория: «9:14. На "Каргилле" 2 часа в Донецк при том, что машин практически нет. Но зато в Украину хорошо пропускали, быстро»;

«Ansergchi»: «9:38. "Каргилл" в сторону Украины. Основная 40-50 авто, льготы 10-15»;

«Ansergchi»: «10:55. "Каргилл" в сторону Украины: 10 машин основной, льготы нет»;

«Ansergchi»: «11:16. На "нуле" украинском в сторону Курахово машин 40»;

Анатолий: «12:53. "Каргилл". Из Донецка пусто. В Донецк 10-20 машин»;

Валентин: «13:53. "Каргилл": в Курахово 20 машин»;

Сергей: «14:22. На "Каргилле" больше 30 машин в сторону Курахово».

КПВВ «Новотроицкое»:

Роман: «9:51. Еленовка – до церкви»;

Андрей: «10:03. Еленовка: пропускают очень медленно, очередь до 4-го туалета, машин 100, но движения практически нет»;

Роман: «13:13. Еленовка стоит. Нет протяжки минут сорок. Машин 100»;

Анатолий: «13:17. "Нулевой" в сторону Донецка в Новотроицком: 2 часа назад 40 машин»;

Диана: «13:33. Еленовка в сторону Донецка: льгота больше 20, основная тоже много и очень медленно»;

«Житель Донбасса»: «14:28. В Еленовке по 40 машин в обе стороны. Пеших очень мало».

КПВВ «Гнутово»:

Геннадий: «10:11. Родственники сегодня поехали в Мариуполь автобусом, пешком прошли блокпосты за 15 минут, практически не было ни машин, ни людей»;

Андрей: «10:36. В Октябре и Гнутово в Мариуполь – вообще никого»;

Светлана: «10:44. В Октябре машин 20 в сторону Мариуполя».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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