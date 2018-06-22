Их просто нет: В «ДНР» проблема с нотариусами. Новости

В «ДНР» острая нехватка нотариусов. Как сообщает местная газета, об этом рассказала «депутат народного совета ДНР» Анастасия Селиванова.

«Особенно остро ситуация с очередями обстоит в отдаленных округах, где нет постоянно действующих нотариусов. Туда еженедельно приезжают разные нотариусы и принимают по 30-50 человек. В итоге люди могут решать свой вопрос только раз в месяц. Соответственно, нотариальные дела длятся от года до полутора лет», – сказала «депутат».

Она напомнила, что в апреле и мае «минюст ДНР» должен был открыть 9 «государственных» нотариальных контор, в том числе и в отдаленных районах – Тельманово, Новоазовске и Шахтерске. «На мое депутатское обращение минюст указал номера приказов об их создании, только оказалось, что ни один государственный нотариус там не принимает. Их просто нет», – констатировала Селиванова.

Мало того, по ее словам, и имеющиеся нотариусы находятся в подвешенном состоянии, т.к. с 1 января 2019 года частные нотариусы в «ДНР» либо должны стать «государственными», либо прекратить свою деятельность.

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