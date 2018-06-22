Хорошо известен на Донбассе: Порошенко представил нового главу Донецкой области. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) сегодня, 22 июня, президент Украины Петр Порошенко представил Александра Куця в качестве нового руководителя Донецкой областной военно-гражданской администрации. Как передает корреспондент «Донецких новостей», глава государства также назвал основные задачи и приоритеты в работе нового главы Донецкой области.

«Александр Иванович [Куць] с первых дней войны был добровольцем на фронте, только в составе боевых групп Службы безопасности Украины. Как президент, могу вас заверить, что, когда враги его боятся, они это делают не зря. Это человек, который решительно идет в бой, имеет аналитический склад ума. Человек, который хорошо известен на Донбассе», – сказал президент.

По его словам, опыт взаимодействия с командованием Операции Объединенных сил, которым обладает новый глава Донецкой области, является очень важным. «Первый приоритет – безопасность людей, восстановление инфраструктуры и развитие территорий. Это наше совместное задание», – заявил Порошенко.

«Уверен в том, что мы должны обеспечить привлечение имеющихся сил и средств для участия в противодействии диверсионным проявлениям, террористическим актам, для защиты от элементов гибридной войны и развития информационной безопасности на территории Донецкой области», – подчеркнул глава государства.

Президент Украины также поставил задачу обеспечить нормальное функционирование КПВВ на линии разграничения – «создать условия комфорта» для людей, а также пресечь контрабандные схемы.

Напомним, после того, как Павел Жебривский официально заявил об уходе с поста Донецкой ОВГА, Кабинет министров Украины одобрил проект указа президента об его увольнении по собственному желанию. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 13 июня. После этого, 19 июня, президент Украины Петр Порошенко своим указом назначил экс-губернатора Донецкой области Павла Жебривского аудитором Национального антикоррупционного бюро.

В среду, 20 июня, Кабинет министров Украины утвердил кандидатуру начальника управления Службы безопасности Украины Донецкой и Луганской областей генерала Александра Куця на должность главы Донецкой военно-гражданской администрации.

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