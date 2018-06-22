Нам удастся развернуть миротворческую операцию на Донбассе, – Порошенко. Новости

Новый руководитель Донецкой области должен продолжить реализацию реформ и поддерживать развитие малого и среднего бизнеса в регионе, чтобы показать людям, живущим по другую сторону линии разграничения на Донбассе, разницу между «русским миром» и украинскими реалиями. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 22 июня, в Краматорске заявил президент Украины Петр Порошенко, представляя Александра Куця в качестве нового руководителя Донецкой областной военно-гражданской администрации.

«Общество должно почувствовать положительные изменения. Это и дорожное строительство, и открытие школ, детских садов. Очень важно, чтобы не останавливалось восстановление разрушенной инфраструктуры», – сказал Порошенко.

«Донбасс сегодня находится среди первых приоритетов президента Порошенко. Я – оптимист. Уверен, что нам удастся развернуть миротворческую операцию. Я уверен, что нам удастся принести мир. Уверен, что отличие жизни на оккупированной территории и на освобожденной территории кардинальное. И это от нас с вами зависит создать соответствующий климат для людей – безопасный, комфортный, защищенный, с развивающейся экономикой», – заявил президент.

По его убеждению, разница в уровне жизни по разные стороны линии соприкосновения сторон будет способствовать возвращению Донбасса под украинскую юрисдикцию. «Достаточно будет сравнить, что творится на шахтах, на остановленных заводах, брутальную гуманитарную катастрофу, которая происходит на оккупированных территориях, как живут люди преклонного возраста, как побирается львиная часть людей, которые еще 4 года назад так приветствовали "русский мир" и кричали: "Россия, приди"», – считает Порошенко.

«То, что они увидели, является мощным и эффективным элементом возвращения политико-дипломатическим путем суверенитета Украины на оккупированные территории», – резюмировал он.

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