Талон на получение талона: В Донецке действует странная система очереди на оформление квартир . Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке продолжает действовать странная система формирования очереди на получение услуг в «едином регистрационном центре» (наиболее востребованные направления – по оформление документов на недвижимость).

Так, обслуживание ведется по «электронным» талонам (распечатывается терминалом по принципу работы «Центров административных услуг», действующих на подконтрольной Украине территории). Но для его получения нужно несколько дней выстоять живую очередь, чтобы взять «рукописный» талон на получение этого «электронного» талона.

Как отмечается в сообщении «министерства юстиции ДНР», опубликованном в местной газете, участились случаи, когда люди передают друг другу «рукописные» талоны. В «министерстве» это рассматривают как грубое нарушение.

«В Едином регистрационном центре Донецка введена система предварительной записи для подачи заявления на проведение технической инвентаризации или регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества. Для того чтобы получить талон на определенную дату, необходимо обратиться в ЕРЦ, предъявив удостоверяющие личность документы и указать необходимую услугу. Сотрудниками ЕРЦ ведется контроль соответствия данных, указанных при предварительной записи, информации, содержащейся в документах, предъявляемых в день получения электронного талона. Однако в последнее время участились случаи несовпадения фамилии, имени, отчества или же наименования услуги, указанных в талоне, с данными, указанными в документах, предъявляемых гражданином в день обращения в ЕРЦ», – говорится в сообщении «минюста».

При этом подчеркивается, что если в талоне не совпадают данные – клиента не обслужат. «В подобной ситуации посетителям центра придется обратиться в ЕРЦ во второй половине дня, заново подать документы и получить электронный талон в порядке живой очереди», – резюмируется в сообщении.

Ранее «Донецкие новости» демонстрировали, как выглядит талон на очередь за талоном в «ДНР»:

Напомним, «единый регистрационный центр», предоставляющий услуги по принципу «единого окна», был открыт в Донецке в ноябре 2017 года. Здесь оформляют техпаспорта на недвижимость вместо БТИ (бюро технической инвентаризации), а также «регистрируют» недвижимость, в частности, после сделок купли-продажи, вступления в наследство.

Несмотря на заявления «властей ДНР» о решении проблемы с очередями за оформлением технических паспортов и регистрации квартир, сохраняются огромные очереди и ограничения в выдаче талонов, люди занимают очередь за талонами в 5 утра. В день их выдают до 100 шт., лимит обусловлен недобором персонала. После подачи документы в «ЕРЦ» оформляют до 120 дней, в целом на оформление документов на недвижимость уходит до года. Несмотря на многочисленные просьбы жителей, в «ЕРЦ» нет дополнительной платной услуги по ускорению процесса. С 1 июня 2018 года, чтобы уменьшить очереди, в «ЕРЦ» запретили обслуживать риелторов.

При этом при покупке-продаже квартиры в «ДНР» придется дополнительно заплатить до 20% от сделки. Кроме того, если в довоенный период стоимость риелторов выражалась в проценте от сделки, то сейчас, при «ДНР», цена фиксированная – от тысячи долларов.

Как отмечалось, все сделки, совершенные с недвижимостью на неподконтрольной Украине части Донбасса не являются легитимными, и квартиры будут возвращены изначальным владельцам после восстановления целостности страны.

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