«Мэр» Донецка рассказал, на какой период дается рассрочка по коммунальным долгам. Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке задолженность за коммунальные услуги предлагают погасить в рассрочку, однако она ограничена по времени. Об этом в интервью местной газете рассказал «мэр» Донецка Алексей Кулемзин.

«Картина у нас по городу в общем неплохая, хотя до 100-процентного уровня оплат, увы, мы не дотягиваем. Если обратиться к цифрам, то по итогам пяти месяцев текущего года поступления квартплаты составили 93,4%, за потребленную воду – 87%, за услуги по вывозу твердых бытовых отходов – 91,2%... Если сравнивать показатели пяти месяцев года минувшего и текущего, то уровень оплат за жилищно-коммунальные услуги увеличился на 3,4%», – сказал он.

Кулемзин уточнил, что самый высокий уровень оплаты населением коммунальных услуг – в Ворошиловском, Ленинском и Пролетарском районах. «Низкие цифры — в Киевском и Куйбышевском. Думаю, причины этого очевидны. В прифронтовых районах по-прежнему остается много брошенных квартир, чьи хозяева во время активных обстрелов либо покинули город, либо переехали в более спокойные районы, где и оплачивают коммунальные услуги. К сожалению, это реалии нашей сегодняшней жизни, от них никуда не деться», – констатировал он.

Кулемзин добавил, что, тем не менее, у жителей скопилась задолженность за прошлые годы. Погасить долги можно и в рассрочку, но для этого в абонентские службы предприятий-поставщиков услуг собственник квартиры, дома должен обратиться лично.

При этом «мэр» акцентировал, что рассрочка имеет ограничения во времени. «Зависит от размера задолженности, но максимальный период – два года», – резюмировал он.

Напомним, что в 2016 году в «ДНР» отменили действие моратория на взыскание задолженностей по коммунальным платежам.

«Министерство юстиции ДНР» перечислило меры, применяемые к должникам по оплате коммунальных услуг, вплоть до отъема квартиры и запрета выезжать за пределы «республики». Например, в Донецке при взыскании задолженности в 43 211 руб. (21,6 тыс. грн по местному курсу валют на тот период) был наложен «арест» на автомобиль Chevrolet Lacetti, принадлежащий должнику.

В «ДНР» введено положение, согласно которому должникам запрещено покидать пределы «республики» – человек вносится в спецсписок невыездных лиц «службы пограничной охраны министерства государственной безопасности ДНР». Данное нововведение вызвало возмущение жителей. Например, такие объявления были вывешены на подъездах жилых домов Донецка и Горловки. Однако по состоянию на конец апреля жители неподконтрольной Украине части Донетчины отмечают, что спокойно пересекают линию разграничения, несмотря на долги за коммуналку.

Также сообщалось, что в «суды ДНР» выросло количество обращений от поставщиков коммунальных услуг. «Такое заявление рассматривается судом в течение трех дней без вызова в суд должника. После выдачи судебного приказа суд не позднее следующего дня высылает его копию должнику»,– прокомментировала «глава судебной палаты по гражданским делам верховного суда ДНР» Лилия Резникова.

При этом в «ДНР» «официально» невозможно вернуть частную квартиру в коммунальную собственность, например, в счет погашения коммунальных долгов.

Читайте также: