Украине нужны ракеты, чтоб долетали до Москвы: Дипломат о возвращении Донбасса. Новости

Украине необходимо мощное вооружение, благодаря которому ВСУ смогут эффективно противостоять российской агрессии и угрожать противнику. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины, директор Центра исследования России Владимир Огрызко, комментируя заявление секретаря СНБО Украины Александра Турчинова.

«Наконец-то, до нашего политического руководства начало доходить, что одной обеспокоенностью мы сытыми не будем. И обеспокоенностью мы Украину защитить не можем. Хорошо, что наше политическое руководство начинает понимать, что нам пора от оборонительной тактики переходить к тактике реального сдерживания [российской агрессии]», – заявил Огрызко.

«Не просто просить у американцев вооружение, а и иметь в своем распоряжении такие виды вооружения, которые дали бы нам возможность реально угрожать, и об этом надо говорить громко, нашему противнику. Это ракеты среднего радиуса действия, которые должны долетать до Москвы и немного дальше, это до 5 тыс. км», – продолжил он.

По его мнению, те международные партнеры, которые ведут политику умиротворения должны почитать заново Будапештский меморандум и все остальные международные соглашения, которые сегодня не выполняются в отношении Украины. «Нам рассказывают, что мы подписали соответствующие соглашения, что мы не должны, не имеем право [воевать] и т. д. Я думаю, что после того, что произошло в 2014 году, мы на все имеем право. И мы должны пользоваться этим правом», – резюмировал дипломат.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Громадське радіо»

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