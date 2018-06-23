Платные пакеты и подставные покупатели: Как блогер снимал сюжет в супермаркете Донецка (Фото). Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке для съемки сюжета в супермаркете «Парус» (работает на мощностях захваченного супермаркета «Варус») администратора предоставила подставного покупателя. Об этом в своем видеоблоге рассказал дончанин Дмитрий.

Он отметил, что обратился к администрации «Паруса», чтобы ему разрешили произвести видеосъемку, на что получил положительный ответ. Но во время процесса его сопровождал сотрудник супермаркета, и когда Дмитрий решил узнать мнение покупателей, сотрудник указал на определенную женщину, которая якобы выбирала товар.

«Покупатель» на камеру рассказала, как ей нравится «Парус», что здесь самый большой ассортимент товара, «вкусная своя выпечка», каждую неделю проводятся скидочные акции и пр.

Подставной покупатель в «Парусе»

«Я не могу понять, зачем нужно было звать подставного покупателя. Это был подставной покупатель в прямом смысле… Потом, когда мы выходили из магазина, я сказал, что хочу у входа в супермаркет снять мнения людей – что они думают по поводу "Паруса". Администратор попросила ее подождать и ушла куда-то на 15 минут. Вернулась с переодетой женщиной и говорит – вот это покупатель, спрашивай ее. Я спросил: это подставная, что ли? На что администратор прямо не ответила, но дала понять, что – да... Просто половина сотрудников "Паруса" думали, что я с телевидения – "Оплот" или "Новороссия", и им такие подставные покупатели бы подошли», – прокомментировал ситуацию Дмитрий.

Тем не менее, Дмитрий отметил и положительные моменты в работе «Паруса». В частности, в иных крупных сетях Донецка («Амстор сити», «Семерочка»), по его утверждению, нет скидок, акций, и этим «Парус» выигрывает на их фоне.

Минус – в отделах развесной продукции нет бесплатных пакетов. «Это у нас ввели недавно – с мая месяца – все пакеты платные: 1 руб. и 3 руб. (0,42 грн и 1,25 грн по месткому курсу валют, – прим. ред.). Но если человеку необходим бесплатный пакет, мы по его просьбе можем предоставить. Но в отделах, скажем, мясо, рыбу мы фасуем в бесплатные пакеты», – пояснила администратор.

Как подтвердила администратор «Паруса», один из нюансов – здесь делают массовые закупки «военные ДНР»: «На какие-то праздники, дни рождения, 23 февраля, день пограничника – да, мы принимали заказы».

Как отмечалось ранее, ценовая политика в «Парусе» аналогичная иным супермаркетам Донецка, таким как «Амстор сити» и «Авоська». Цены примерно такие же, как и на подконтрольной Украине территории (что-то – дороже, что-то – дешевле), но есть ряд моментов.

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