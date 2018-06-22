С мыльной пеной и ярко синяя: В соцсетях «ЛНР» жалуются на воду (Фото). Новости

Жители временно неподконтрольного украинскому правительству Лутугино (Луганская обл.) жалуются на перебои с водой и ее качество.

Так, местная жительница в социальной сети сообщила следующее: «В Лутугино уже несколько дней (район ГРЭ) либо воды нет, либо вода голубого цвета с мыльной пеной, либо ярко синяя..… Писала в группу администрации, на что админы группы "Администрация Лутугинского района" все фотки такой воды и комментарии удалили».

Она также опубликовала удаленные фото.

В комментариях местные жители пишут:

Роман: «Красивый цвет»;

Тони: «Вода в Лутугино давно плохая, только что люди могут сделать»;

Ирина: «Прямо Байкал»;

Matador: «Под цвет обоев».

Кроме того, местный житель жалуется, что в одном из городских поселков уже четверо суток нет воды вообще: «На старом поселке в городе Лутугино, четвертые сутки нет воды. В частности, на улице Шевченко. Диспетчер Водоканала нагло врет, что вода есть или вот-вот будет. Обещали подвоз воды в цистерне, не было ее, очередная ложь. В такую жару сохнут огороды, живут старики и люди с маленькими детьми. Как быть?».

Также люди обращаются с просьбой решить проблему к местной «администрации». «Извините, но нет слов...Многоуважаемая администрация, вместо вашей показухи решите проблему с водой на Старом поселке. Четвертые сутки без воды. У вас – песни, пляски, праздники, а люди мучаются», – пишет Александра.